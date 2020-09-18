Cправочник расхода топлива

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Количество израсходованного автомобилем топлива (бензина, газа, дизтоплива, электричества и т.д.), необходимо учитывать, при контроле технического состояния автомобиля и для планирования расходов. Обычно оценивается к пройденному на 100 км пути. К сожалению табличные данные по расходу не учитывают качество топлива, условия поездки, состояние топливной системы, двигателя и другие, поэтому возможны незначительные отклонения от нормы.
Расход топлива является одной из важнейших характеристик автомобиля как для бизнеса так и для обывателей, так как это напрямую влияет на себестоимость поездки, доставки грузов и людей. Поэтому производители уделяют максимум усилий снижению потребления топлива и в современных автомобилях это снижение очевидно. Так же как и производители и потребители, государства так же заинтересованы в снижении расхода, поэтому они давят на бизнес с целью стимуляции к разработке, производству и покупке как можно более экономичных автомобилей.
Почти все элементы конструкции автомобиля оказывают влияние на расход топлива:
К тому же, одним из важнейших источников расхода топлива является торможение автомобиля: обычно вся кинетическая энергия движения автомобиля, на создание которой (разгоном) было израсходовано топливо, переводится в тепло при торможении, и рассеивается в пространстве. Именно этот факт вызвал к жизни создание и успешные продажи гибридных автомобилей, которые имеют главное достоинство перед обычными — рекуперацию энергии при торможении автомобиля, её возвращение для следующего разгона.
Человеческий фактор тоже немаловажен: «агрессивный» автомобиль, «подталкивающий» водителя к излишне активной езде, в практике будет расходовать топлива заметно больше, чем автомобиль со «спокойным» характером, несмотря на то, что первый может быть даже экономичнее второго при испытаниях в стандартизированных условиях.