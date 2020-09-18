Cправочник расхода топлива

Реальный расход топлива у транспортных средств различных марок и их модификаций, таблицы официального сайта с нормами расхода (бензина, газа, дизтоплива, электричества и т.д.) на расстоянии в 100 км в смешанном, городском (в городе), загородном (по трассе) цикле, на сколько хватает полного бака и другая информация о топливной системе. Фактические данные по расходу по отзывам владельцев.

BMW X4 M

BMW X3 M

Chery Tiggo 4

Citroen C4 Spacetourer

Honda N-Series

GAZ 22 Волга

Luxgen 6

RAM 1500

Subaru Exiga Crossover 7

Citroen SpaceTourer

Chery Tiggo 7

Lifan Murman

Citroen C3 AirCross

DongFeng 580

Citroen C5 AirCross

DS 7

SMA Maple Marindo

SMA Maple Hysoul

Jiangnan City Spirit

Paykan Saloon

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Для чего нужен учет расхода топлива

Количество израсходованного автомобилем топлива (бензина, газа, дизтоплива, электричества и т.д.), необходимо учитывать, при контроле технического состояния автомобиля и для планирования расходов. Обычно оценивается к пройденному на 100 км пути. К сожалению табличные данные по расходу не учитывают качество топлива, условия поездки, состояние топливной системы, двигателя и другие, поэтому возможны незначительные отклонения от нормы.

Расход топлива является одной из важнейших характеристик автомобиля как для бизнеса так и для обывателей, так как это напрямую влияет на себестоимость поездки, доставки грузов и людей. Поэтому производители уделяют максимум усилий снижению потребления топлива и в современных автомобилях это снижение очевидно. Так же как и производители и потребители, государства так же заинтересованы в снижении расхода, поэтому они давят на бизнес с целью стимуляции к разработке, производству и покупке как можно более экономичных автомобилей.

Что влияет на расход топлива

Почти все элементы конструкции автомобиля оказывают влияние на расход топлива:

  • эффективный двигатель;
  • правильно подобранные передаточные отношения трансмиссии;
  • масса автомобиля;
  • коэффициент аэродинамического сопротивления;
  • энергопотребление дополнительного оборудования;
  • шины с низким сопротивлением качению;
  • применением масел, имеющих меньшие потери при перемешивании и снижающих трение;
  • регулировка тока топливного насоса, для подачи строго необходимого количества топлива в двигатель.

Торможение

К тому же, одним из важнейших источников расхода топлива является торможение автомобиля: обычно вся кинетическая энергия движения автомобиля, на создание которой (разгоном) было израсходовано топливо, переводится в тепло при торможении, и рассеивается в пространстве. Именно этот факт вызвал к жизни создание и успешные продажи гибридных автомобилей, которые имеют главное достоинство перед обычными — рекуперацию энергии при торможении автомобиля, её возвращение для следующего разгона.

Человеческий фактор

Человеческий фактор тоже немаловажен: «агрессивный» автомобиль, «подталкивающий» водителя к излишне активной езде, в практике будет расходовать топлива заметно больше, чем автомобиль со «спокойным» характером, несмотря на то, что первый может быть даже экономичнее второго при испытаниях в стандартизированных условиях.

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